Milli ara sonrası evinde iyi başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Falcao’nun da takıma katılmasıyla kadrosunu güçlendirdi. Seri, Emre Mor, Andone ve teknik direktör Fatih Terim aldıkları ceza sebebiyle saha içerisinde yer alamayacaklar. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kasımpaşa açısından zorlu bir mücadele olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 10 maçın 9'unu kazandı.

• Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).

• Galatasaray, cuma günü oynadığı son 36 maçın 18'inde puan kaybı yaşadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahislerde Misli.com üyeleri Galatasaray kazanır tercihinin yanında. MS1

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte “Sıradaki Gol” “Ev sahibi – Deplasman gol Alt/Üst” bahisleri de oynanabilecek bahisler arasında.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Kayserispor deplasmanında Adem Büyük'ün son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanarak sezonun ilk galibiyetini alan Galatasaray'da Fatih Terim maç sonu açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Tecrübeli çalıştırıcı yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Yardımcı antrenör Ümit Davala da 3 maç ceza aldı.

Fatih Terim'e verilen ceza Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Kaos ortamı sarı kırmızılılara yarayacaktır. Eksiklerine rağmen milli arada yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla Galatasaray'ın taraftarı önünde rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Gollü bir 90 dakika izleriz.

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