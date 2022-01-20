Ligde kötü gidişin faturasını Fatih Terim'e kesen Galatasaray Yönetimi, vakit kaybetmeden Domenec Torrent'le anlaşmıştı. İspanyol TD ilk maçında, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 kaybetti. 2 de fire verdi... Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu cezalı duruma düştü. Mbaye Diagne, Ryan Babel, Işık Kaan Arslan ve Fernando Muslera'nın sakatlıkları sürüyor. Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, ülkelerinin milli takımları ile (Cezayir & Mısır) Afrika Uluslar Kupası'nda. Torrent takımı 4-2-3-1 olarak sahaya sürdüğü için, Taylan ve Berkan da yokken Bartuğ Elmaz veya Gustavo Assunçao'dan birini ilk 11'de görebiliriz. Aytaç Kara'nın yanında... Hücum merkezinde Halil Dervişoğlu alternatifsiz; kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç, ortada Alexandru Cicaldau devam edecek. Torrent, Olimpiu Morutan'ı denkleme dahil edip hücum gücü daha yüksek bir 11 de tercih edebilir.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Hakan Kutlu sonrası yeni bir TD açıklamayan, Teknik Sorumlu Sami Uğurlu ile maçlara çıkan Kasımpaşa; ligdeki son 4 maçında 10 puan toplamayı başardı. Savunmadan Jeffrey Bruma, orta alandan Lorent Sadiku ve Valentin Eysseric sakat. Sami Uğurlu'nun görevde olduğu 4 maçın hiçbirinde forma giymeyen Nicolai Jörgensen'in durumu maç saati netleşecek. Sağda Mortadha Ben Ouanes, solda Kevin Varga, merkezde Umut Bozok ile gol arayacaklar. Ben Ouanes son 3 maçta 4 gol katkısı (1 gol - 3 asist) yaparken; Umut Bozok da son 4 maçın 3'ünde tabelaya adını yazdırmasını bildi. Giresun deplasmanında sonradan oyuna giren Ryan Donk, bu kez ilk 11'de başlayacak. Stoper partneri Tarkan Serbest ya da Tomas Brecka olacak. Sol bekte genç Eren Elmalı'yı izlemeye devam edeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray ligde oynadığı son 10 maçın sadece 1'ini kazanabildi! (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Kasımpaşa'nın bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçın 9'u "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %54'lük kesim Domenec Torrent'le iç sahada ilk kez taraftarı karşısına çıkacak sarı-kırmızılı ekipten 3 puan bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.