Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? Kar yağışı bekleniyor
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Bu gelişmenin ardından gözler bir anda Galatasaray-Kasımpaşa maçına çevrildi. Saat 16:00'da oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla ilgili son durum yakından takip ediliyor. Bu akşam 19:00'da başlaması gereken maç kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alınmıştı fakat özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı artarak devam ediyor.
Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.
Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Aslantepe'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.
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Maç saati yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının 4 gün devam etmesi, havanın Perşembe günü normale dönmesi bekleniyor.
Yetkililer önlemlerini aldı
Yetkililer önlemlerini aldı, dünden itibaren Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine branda serildi. Kar yağışının her geçen saat etkisini arttırması nedeniyle bu yöntemin etkili olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.
19:00'da başlaması gerek Galatasaray - Kasımpaşa yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya çekilmişti.
Sabah