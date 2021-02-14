Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, zorlu maçtan 2-1 galip ayrıldı. Formasına kavuşan ve sahaya ilk 11'de çıkan Kongolu stoper Christian Luyindama, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Bu şartlarda alınan 3 puanın değerli olduğunun altını çizen Luyindama, ''Önemli olan bugün burdan bu şartlarda 3 puan çıkarmaktı. Onu da başardık. Çok mutluyuz galip geldiğimiz için.'' dedi.

Zorlu bir sakatlık sürecinden çıktığını ifade eden başarılı oyuncu, "Zor bir dönem geçirdim. En iyi performansımı sergileyemedim ancak ligin geri kalanı için seviyemi yükseltmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.





İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa galibiyetini taraftarlara armağan etti



