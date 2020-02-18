Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, cumartesi günü karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçı öncesi 1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin sadece Fenerbahçe olmadıklarının altını çizen Selçuk, Derbi sadece 3 puan, kazanırsak şampiyon oluruz diyemeyiz, çok güçlü rakipler var. Rakibimiz sadece Fenerbahçe değil, başka takımlar da var. İnşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.

Şampiyon olmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Daha önce de çok önemli puan farkları kapandı ve şampiyon olduk. Bu sefer de kapattık, yolumuz uzun. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

'Bizim için diğer maçlardan farkı yok'

"Galatasaray bu kez Kadıköy'de kazanabilecek mi?" sorusuna cevap veren Selçuk, "İnşallah derbide bu sefer kazanan biz oluruz ama ondan ziyade umarım sezon sonunda şampiyon olan biz oluruz, biz onunla daha çok ilgileniyoruz. Bizim için diğer maçlardan farkı yok, 3 puan veriyorlar." dedi.