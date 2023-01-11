Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ’da Kaptan Fernando Muslera, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uruguaylı kaleci, geçtiğimiz sene vefat eden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için, "Ahmet Çalık’ın ailesine baş salığı dilemek istiyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi. Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldıkları 7 galibiyetle ilgili olarak Muslera, "Çok çalıştık. Sahadaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Dolayısıyla çok mutluyuz" diye konuştu.





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"Abdülkerim, Türkiye’deki en iyi stoperlerden biri"

Geçen sene ile bu sezonki defans örgüsünün değişikliğinin sorulması üzerine Uruguaylı kaleci, "Çok farklı bir şey yok. Abdülkerim de Konya’da çok iyi bir sezon geçirmişti. Türkiye’deki en iyi stoperlerden biri. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. Ona da İspanya’da başarılar diliyorum. Çok karşılaştırmaya gerek yok. Galatasaray oyuncusu zaten çok yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorundadır. İkisi de çok kaliteli oyuncular" ifadelerini kullandı.









Bu sene takımın çok farklı başlamasının hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "Şüphesiz yönetimimiz büyük değişiklikler yaptı. Buraya çalışmak için, çok mutlu şekilde gelen bir yönetim. Hoca değişimi yaptılar, iyi transferler yaptılar. Şimdi biz keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Çok keyifli bir atmosfer var. Bu rahatlığın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçlar da bununla birlikte geliyor. Biz sonuçlarının daha iyi gelmesi için çabalamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.









Fenerbahçe derbisine hafta boyunca çok çalıştıkları söyleyen Fernando Muslera, "Fenerbahçe’yi analiz ettik. İyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyordu. Asla kolay değil tabiki. 3-0 sonuç ama son dakikalarda 2 tane attık. Onlar da iyi mücadele ettiler. Beraberliği aramaya çalıştılar. Taraftar için çok ayrı, özel bir şey tabiki. O açıdan baktığımızda çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.

"Hatay’a karşı 2 katı daha fazla konsantre şekilde çıkacağız"

Ligdeki bütün takımlara karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki kaleci, "Fenerbahçe’yi yendik şimdi Hatay’da rahat olacağız gibi bir şey yok. Tam tersine Hatay’a karşı 2 katı daha fazla konsantre şekilde çıkacağız. Çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi devam edeceğiz" şeklinde konuştu.









Kolundaki kırmızı bilekliği neden taktığının sorulması üzerine Fernando Muslera, "Nazar diyebilirim, şans getiriyor diyebilirim. Benim için o tarz bir anlamı var" dedi.

Fiziği el verdikçe oynamaya devam edeceğini belirten Muslera, "Şu anda bir sonraki adım için herhangi bir planım yok. Şimdi elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu anda bugüne odaklandım" ifadelerini kullandı.

"O hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz"

Şampiyonluk hakkında da konuşan Uruguaylı kaleci, "Sezonun bitmesine daha çok var. Cuma daha ilk devresi bitecek. Pozitif mantalite ile devam etmemiz gerekiyor. Her maç çok zor olacak. O şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında Türkiye Kupası var. Kupa da hedeflerimizden biri. Biz çalışamaya devam edeceğiz. Şu anda bizim için hayal. O hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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