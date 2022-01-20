Galatasaray Kaptanı Arda Turan: Çok zor durumdayız!

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Kaptan olarak böylesine zor zamanlarda çıkıp kendisinin açıklama yapmak zorunda olduğunu kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu ve utandığını söyledi.

'Bize yakışmıyor'

En kısa zamanda kendilerini toparlamaları gerektiğini belirten Arda Turan, "İşimiz çok zor, çok zor durumdayız, bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik. Fark 20'leri geçti, utanmalıyız, futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlanıp, orada en iyisini yapmalıyız. Bu durum bize yakışmıyor, ben utanıyorum. Kaçacak değiliz, buradan takım arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Kendi aramızda konuşarak olmuyor. Galatasaray forması çok değerli dünyanın her yerinde. Bu durumdan utanmalı, daha çok çalışmalıyız" dedi.

'Annemin babamın telefonlarını açamıyorum'

Birçok insanı üzdüklerini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Şu anda milyonlar üzülüyor. Evde çocuklar üzülüyor. Galatasaray taraftarı olarak kendi annemin babamın telefonlarını açamıyorum. Biliyorum zor ama Trabzonspor ligin en iyi takımlarından biri. Onlara karşı oynayacakken, her şeye ihtiyacımız var. Taraftarımız gelsin, bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.