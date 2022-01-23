Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk için dikkat çeken detay!

Süper Lig 'in 23. haftasında Galatasaray , NEF Stadı'nda ligin lideri Trabzonspor 'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların çiçeği burnunda teknik adamı Domenec Torrent üçüncü resmi karşılaşmasına çıkıyor. İspanyol teknik adam önceki 2 maçında Muslera'nın sakatlığı nedeniyle İsmail Çipe'ye forma şansı vermişti. Ancak 27 yaşındaki kalecinin eleştirilen performansı nedeniyle Trabzonspor maçında farklı bir tercih yaptı.

1 senedir forma giymiyor

Sarı kırmızılı takımın İsmail Çipe'den sonraki kalecisi Fatih Öztürk, Domenec Torrent'in Trabzonspor maçı 11'inde yer aldı. 35 yaşındaki tecrübeli eldiven son olarak 12 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor karşısında forma giydi. Tam 376 gün sonra Fatih, zorlu Trabzonspor karşılaşmasında 11'de kendisine yer buldu.

Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 bitmiş; penaltı atışlarında sarı kırmızılı takım 7-6 kazanarak bir üst tura yükselmişti.