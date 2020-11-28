Galatasaray kadrosunda eksik çok

Aslan'a şok üstüne şok... Bir yandan Kovid vakaları, diğer taraftan sakatlıklar, Cim Bom'un peşini bırakmıyor. Son olarak Uruguaylı sol bek Saracchi, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da bırakıldı. Böylece Kayserispor maçının ardından Galatasaray'daki eksik sayısına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sezonun ikinci yarısında takıma dönmesi beklenen Muslera dışında, yedek kaleci Okan, sağ bek Omar, 10 numara Belhanda, sol kanatlar Babel ve Arda ile santrafor Falcao, bugünkü Çaykur Rizespor deplasmanı kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'i işte bu eksikler doğrultusunda belirlemeye çalışıyor. 20 kişilik oyuncu kafilesiyle Rize'ye giden Sarı-Kırmızılılar'da ayrıca Etebo ve Luyindama gibi kilit isimler de henüz yüzde 100 hazır değil. Terim ayrıca, geçen hafta olduğu gibi ikinci kaleci olarak 17 yaşındaki Kerem Ersunar'ı kadroya aldı.

Kamp kadrosu

Kaleciler: Fatih Öztürk, Kerem Ersunar. Defans: Şener, Linnes, Donk, Emre Taşdemir, Luyindama, Emin Bayram, Marcao.

Orta saha: Taylan, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sekidika, Feghouli.

Forvet: Diagne, Ali Yavuz Kol.



