Galatasaray kadrosu | 2019-2020 sezonu GS kadrosu
Fatih Terim ile son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray 2019-2020 sezonuna da en iddialı kadrolarından birini kurdu. Falcao, Nzonzi, Lemina ve Seri gibi dünyaca ünlü isimler Sarı-Kırmızılı takım tarafından transfer edildi. Peki, Galatasaray'ın kardosunda kimler var? 2019-2020 sezonu Gs kadrosu ve detaylar haberimizde...
Süper Lig'de Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu kadrosu şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim önderliğinde dünyaca ünlü transferlerle yeni sezona giren Galatasaray'ın kadrosu büyük merak konusu. 2019-2020 sezonu Galatasaray kadrosu ve detaylar haberimizde...
GALATASARAY DERBİ TARİHLERİ...
Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak
Galatasaray 2019-2020 sezonu kadrosu...
SOFIANE FEGHOULI
CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA
RYAN HENK DONK
YOUNES BELHANDA
BATUHAN AHMET ŞEN
NESTOR FERNANDO MUSLERA
EMRE TAŞDEMİR
ÖMER BAYRAM
OKAN KOCUK
CELİL YÜKSEL
ŞENER ÖZBAYRAKLI
TAYLAN ANTALYALI
SELÇUK İNAN
ADEM BÜYÜK
MARIO RENE JUNIOR LEMINA
RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE
YUTO NAGATOMO
MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA
ATALAY BABACAN
MARIANO FERREIRA FILHO
AHMET YILMAZ ÇALIK
YUNUS AKGÜN
STEVEN NZONZI
FLORIN ANDONE
EMRE MOR
JEAN MICHAEL SERI
RYAN GUNO BABEL
JAKUP JİMMY DURMAZ