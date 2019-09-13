Galatasaray kadrosu | 2019-2020 sezonu GS kadrosu

Süper Lig'de Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu kadrosu şampiyonluğun yine en güçlü adaylarından. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim önderliğinde dünyaca ünlü transferlerle yeni sezona giren Galatasaray'ın kadrosu büyük merak konusu. 2019-2020 sezonu Galatasaray kadrosu ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY DERBİ TARİHLERİ...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak





Galatasaray 2019-2020 sezonu kadrosu...

SOFIANE FEGHOULI

CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA

RYAN HENK DONK

YOUNES BELHANDA

BATUHAN AHMET ŞEN

NESTOR FERNANDO MUSLERA

EMRE TAŞDEMİR

ÖMER BAYRAM

OKAN KOCUK

CELİL YÜKSEL

ŞENER ÖZBAYRAKLI

TAYLAN ANTALYALI

SELÇUK İNAN

ADEM BÜYÜK

MARIO RENE JUNIOR LEMINA

RADAMEL FALCAO GARCIA ZARATE

YUTO NAGATOMO

MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA

ATALAY BABACAN

MARIANO FERREIRA FILHO

AHMET YILMAZ ÇALIK

YUNUS AKGÜN

STEVEN NZONZI

FLORIN ANDONE

EMRE MOR

JEAN MICHAEL SERI

RYAN GUNO BABEL

JAKUP JİMMY DURMAZ



