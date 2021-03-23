Galatasaray kadın voleybol takımı kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında bugün İtalya’nın Monza ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk için İtalyan rakibi karşısında mucize yaratmaya çalışacak. Deplasmanda oynanan final serisinin ilk maçını 3-0 kaybeden Aslan bugünkü maçı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanıp ardından 15 oyundan oluşan altın seti de alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Büyük avantajla İstanbul'a gelen İtalyan ekibi Monza'nın sadece 2 set alması, kupanın sahibi olmasına yetecek.

3 temsilcimiz daha kupa yarışı verecek

Voleybolda Avrupa Kupaları'nda bu hafta yoğun bir mesai yaşanacak. Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa Challenge Kupası'nda ayrıca kadınlarda Yeşilyurt erkeklerde de Ziraat Bankkart yarın final rövanşında sahaya çıkacak ve şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde de Vakıfbank, Süper Final'e kalabilmek adına yarı final rövanşı oynayacak. 3 temsilcimiz de maçlarını yarın yapacak.