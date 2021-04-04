Galatasaray, kadın basketbol takımında oyuncu ve teknik ekipte toplam 6 ismin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılarda pozitif vaka sayısı 13'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif yaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.