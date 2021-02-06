Galatasaray deplasmanda oynadığı Fenerbahçe derbisini 1-0 kazandı ve ezeli rakibine karşı Kadıköy'de üst üste 2.kez galip geldi. Üstelik sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'ye karşı uzun yıllardır kazanamadığı bu sahada 2016'dan beri yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray Kadıköy'de son 4 maçta rakibine yenilmezken aynı zamanda son 6 maçta da sadece 1 kez kaybetti. Fenerbahçe'nin son galibiyeti Robin van Persie'nin iki gol attığı karşılaşmaydı

2016-17 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

2017-18 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2018-19 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2019-20 Fenerbahçe 1-3 Galatasaay

2020-21 Fenerbahçe 0-1 Galatasaray