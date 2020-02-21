22.12.1999 tarihinde Hasan Şaş ve Marcio, attıkları gollerle derbi tarihine bu kadar uzun süre geçeceklerinin farkında değillerdi muhtemelen. Bu tarih, Galatasaray’ın lig maçlarında Fenerbahçe’yi deplasmanda yendiği son maçın tarihi idi. Fenerbahçe bu mücadelenin ardından bir başka deyişle 2000’li yıllarda Galatasaray’a sahasında mağlup olmadı. Kadıköy’de oynanan son 20 maçın 14 tanesini kazanan sarı-lacivertli takım, sadece altı maçı berabere bitirdi.

1800 dakikada sadece 18 dakika üstün

Galatasaray ezeli rakibiyle deplasmanda oynadığı bu 20 maçta sadece 18 dakikayı skor olarak üstün olarak kapattı. Öyle ki 1800 dakikalık dilimde Fenerbahçe rakibinin öne geçmesine kolay kolay izin vermemiş ve 927 dakika (maçların %51,5’i) önde oynamış. Seyirci avantajını da elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, skor avantajını da elinde bulundurup rakibinin mental anlamda daha da zorlanmasını sağlamayı başarmış. Maçların %47,5’lik kısmında ise denge var ancak bu sürede sarı-kırmızılı takımın lehine sonuç almakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle maçlar 0-0 iken Galatasaray’ın sadece 3 kez öne geçtiğini ve Fenerbahçe’nin kısa sürede dengeyi sağlayıp hatta öne geçtiğini de eklemek gerekir.

Galatasaray'ın en büyük sorunlarından biri: İlk yarıyı önde geçemiyor

Buradan bir başka istatistik çıkıyor: Galatasaray devreyi önde kapatamıyor. Galatasaray oynanan 20 maçta da ilk yarıyı önde kapatmayı başaramamış. Fenerbahçe 13 maçın ilk yarısını önde kapatırken bu mücadelelerin sadece iki tanesinde rakibine yakalanıp berabere kalmış, diğer maçlarda ise üstünlüğü korumuş. Devrenin berabere bittiği 7 maçta ise üç kez Fenerbahçe kazanmayı başarırken iki maç başladığı gibi sona ermiş.

İlk 30 dakikada büyük üstünlük

Fenerbahçe’nin geride kalan maçlarda %65 oranında devreyi önde kapatmasında en büyük etken ise ilk 30 dakikalık performansı. Fenerbahçe sahasında yenilmediği maçların ilk 30 dakikalık evresinde 16 gol bulurken, Galatasaray 3 gol atabildi.





Son galibiyette şifreleri kırmıştı!

22 Aralık 1999 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ve hakem Muhittin Boşat'ın yönettiği karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 20. dakikada Hasan Şaş, 30. dakikada Marcio atarken, Fenerbahçe'nin tek golü ise 52. dakikada Moldovan'dan geldi. Galatasaray’ın 1999 yılında kazandığı son maçta ilk 30 dakikada 2-0 öne geçtiğini, ilk yarıyı da önde kapatıp maçı 2-1 kazandığını not etmek gerekiyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







