Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , EURO 2020'de milli takımımızın kadrosunda yer alan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamayı planlıyor.

İtalyan basını Footballitalia'nın haberine göre sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Sassuolo ile görüşmelerini sürdürüyor. Haberde Almanya doğumlu olan Kaan'ın bir Türk kulübüne ilk transferi olabileceği iddia edildi.









4 milyon euro istiyorlar

Milliyet'e dayandırılan haberde İtalyan kulübünün 4 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon yeşil siyahlılarla 19 Serie A maçında forma şansı buldu.