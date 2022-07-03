Galatasaray, Joao Pedro ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Konyaspor 'dan Abdulkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro ile anlaşmaya vardı.

3 yıllık anlaşma

Tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken İtalyan ekibiyle transferde bonservis pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Joao Pedro, Galatasaray ile yıllık 2 milyon Euro maaş karşılığı el sıkıştı.

Joao Pedro transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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