Galatasaray Jesse Sekidika transferini bitirdi

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamadı ve ara transfer dönemine hızlı girdi. Sol bek bölgesi için Saracchi ismi ön plana çıkarken son olarak A Spor'un iddiasına göre TFF 1.Lig ekiplerinden Jesse Sekidika transfer ediliyor.

Bu sezon 10 gol katkısı yaptı

Hafta başında Eskişehispor ile alacakları konusunda anlaşamayan ve ülkesine giden Jesse'nin Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. 1996 doğumlu Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika bu sezon 16 lig maçına çıkarken 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Bu haberi de okudular Jesse Sekidika kimdir? Galatasaray'ın istediği isim!