Galatasaray Jesse Sekidika transferini bitirdi
Galatasaray ara transfer dönemi öncesi hızlı başladı. A Spor'a göre Galatasaray, TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bu sezon etkili bir performans gösteren Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika'yı transfer edeceğini iddia etti.
Galatasaray Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamadı ve ara transfer dönemine hızlı girdi. Sol bek bölgesi için Saracchi ismi ön plana çıkarken son olarak A Spor'un iddiasına göre TFF 1.Lig ekiplerinden Jesse Sekidika transfer ediliyor.
Bu sezon 10 gol katkısı yaptı
Hafta başında Eskişehispor ile alacakları konusunda anlaşamayan ve ülkesine giden Jesse'nin Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor. 1996 doğumlu Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika bu sezon 16 lig maçına çıkarken 8 gol atıp 2 asist yaptı.
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