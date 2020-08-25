Galatasaray Jefferson Lerma ve Jakub Moder operasyonuna başladı!

Galatasaray’da eksik parçaların tamamlanması için kollar sıvandı. Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar’da yurt dışı operasyonu dün itibarıyla başladı. Bu doğrultuda İngiltere, Polonya ve Norveç’te transfer görüşmeleri yapılacağı, bu hafta sonuna kadar operasyonun tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Gündemdeki 1 numaralı isim: Jefferson Lerma...

Son söz Bournemouth’un

Oyuncunun yeşil ışık yakmasıyla harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, kulübü Bournemouth ile kiralık anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. İngiltere çıkarmasında ayrıca Seri ve Lemina’nın tekrar kiralanmaları konusunda da Fulham ve Southampton ile masaya oturulacak.

Gençler bir adım önde

Aslan’ın bir sonraki rotası Polonya olacak. Lech Poznan’dan Jakub Moder’in transferini bitirmek isteyen Galatasaray, genç oyuncu için son teklifini iletecek. Aynı takımın formasını giyen kanat oyuncusu Kamil Jozwiak’ın bonservis konusu da bu görüşmede masaya yatırılacak.

Pazarlık başlatıyorlar

Bir sonraki aşamada Norveç’e geçecek olan Galatasaray’ın temsilcileri, Sarpsborg kulübüyle İsmaila Coulibaly’nin transferini görüşecek. 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, Norveç kulübünün yüksek bonservis talebini 1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışacak.