Galatasaray-İzmit Belediyespor maç sonucu: 89-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray, sahasında İzmit Belediyespor’u 89-57 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 19. galibiyetini aldı. İzmit Belediyespor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Güngören Spor Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Galatasaray: Asena Yalçın 11, Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 16, Steinberga 12, Russell 9, Meltem Yıldızhan 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz 4, Holingsvorth 10, Mısra Albayrak 6, Hruscakova 4

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 8, Elif Emirtekin, Siksniute 15, Wheeler 10, Clarissa dos Santos 10, İpek Garip 3, Gülşah Duman 3, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2, Jovanovic 5, Defne Melissa Paylar 1

1. Periyot: 23-25

Devre: 51-34

3. Periyot: 68-41