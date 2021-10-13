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Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri satışta

Galatasaray - Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 70 ila 650 TL arasında değişiyor.

13 Ekim 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri satışta

Galatasaray 'ın Süper Lig 9. hafta maçında, 17 Ekim Pazar günü saat 16.00’da İttifak Holding Konyaspor takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 13 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama...

13 Ekim Çarşamba günü saat 16.00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 14 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

2020 - 2021 sezonuna kombinesi olan ve henüz koltuk tanımlamalarını yapmamış taraftarlarımızın maçlara katılımı için, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.

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