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Galatasaray İtalyan ekiplerine yenilmiyor

Lazio'yu da evine eli boş yollayan Galatasaray, 1963'teki Milan yenilgisinden sonra hiçbir İtalyan ekibine kendi sahasında boyun eğmezken, 8 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı.

17 Eylül 2021, Cuma 08:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray İtalyan ekiplerine yenilmiyor

Galatasaray , İtalyan takımlarının kâbusu olmaya devam ediyor. Lazio'yu da evine boş yollayan Sarı-Kırmızılılar, kendi sahasında bir İtalyan takımına en son yenildiğinde, tarih 23 Ocak 1963'tü. Milan'a 3-1 mağlup olan Cim Bom, o tarihten sonra evinde 12 kez ağırladığı İtalyan ekiplerine karşı 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Üstelik bu takımlar arasında Milan, Juventus ve Roma gibi devler de var. Kuşkusuz bu tabloya en çok sevinen, "İtalyan futbolunun aşığıyım" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Bu maçların önemli bir kısmında da takımın başında Terim vardı.

Aslıhan Çil

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