Bir dönem Galatasaray istiyordu... Engin Bekdemir serbest kaldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan Engin Bekdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.

Bir dönem Galatasaray istiyordu...

PSV ve Porto altyapılarında yetişen ve bir dönem ismi Galatasaray'la anılan Engin Bekdemir, Altınordu'da da dikiş tutturamadı. Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor formalarını giyen 27 yaşındaki futbolcu, sakatlık yaşayıp futbola 1 sezon ara verdikten sonra geçen sezon Gençlerbirliği U21 Takımı'nda 3 maçta oynadı. Engin, yeniden çıkışa geçmek için geldiği Altınordu'da hayal kırıklığı yaşadı.