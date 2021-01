Fatih Terim'in direkt ismini verdiği İrfan Can Kahveci için pazarlıklar son sürat devam ediyor. Oyuncunun da G.Saray'a gitmek istemesi ile artan trafik sonrasında büyük ölçüde anlaşma da sağlandı. G.Saray cephesi, gözde orta sahanın yüzde 50 bonservisi için 5 milyon Euro civarında bir bedel ödeyerek İrfan Can'ı kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılıların İrfan'ı bir başka kulübe satması halinde ise alınacak bedelin yarısı Medipol Başakşehir'in kasasına gidecek. G.Saray yönetimi ayrıca devre arasında oyuncu satıp İrfan Can için gelir elde edemezse sezon sonu formülünü devreye sokacak. Buna göre sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk kiralama bedeli verip sezon sonunda da %50 bonservisi için ödeme yapacak. İrfan Can şu anda 3.5 yıllık imza atmaya hazır.

Kaynak: Sabah