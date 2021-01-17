Galatasaray İrfan Can Kahveci transferinde her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için ısrarcı olsa da Başakşehir kulübü bir sonraki transferde yer alan yüzde 25'lik madde nedeniyle Gençlerbirliği'ne ödeyeceği rakam yüzünden çok indirime gitmeye sıcak yaklaşmıyor.

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'da Fatih Terim Gençlerbirliği'ni 6-0 yendikleri maçın ardından gündemlerinde olan İrfan Can Kahveci ismini ilk kez telaffuz etmişti. O günden bu yana iki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

İrfan Can Fatih Terim'i takibe aldı!

Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere biten maçın ardından İrfan Can Kahveci Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i instagram'dan takibe alarak bu transfere yeşil ışık yaktığını bir kez daha ortaya koydu.









Pazarlıklar sürüyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için 1 milyon Euro'luk limitleri olduğunu açıklamış ve bu transferin zor olduğuna dikkat çekmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı kurmaylar her gün yeni bir teklifle İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çalıyor.

Gençlerbirliği'ne yüzde 25'lik pay!

İrfan Can Kahveci 2017 yılında 1.6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığı Başakşehir'e transfer olmuştu. Hatta o dönem Fenerbahçe de bu oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş ancak rahmetli İlhan Cavcav'ın sonraki satıştan istediği pay nedeniyle transferden vaz geçmişti.

Başakşehir indirime yanaşmıyor!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservisini 14 milyon dolar olarak belirlediklerini duyurmuştu. Örneğin Galatasaray bu transferi 14 milyon Euro'ya gerçekleştirirse paranın 3.5 milyon Euro'su Gençlerbirliği kasasına girecek. Bu nedenle Başakşehir pazarlıklarda indirime çok yaklaşmak istemiyor.

Galatasaray transferi nasıl yapacak?

Galatasaray cephesi Başakşehir'in bu sert tavrına rağmen transferden vazgeçmiyor. Sarı-Kırmızılı takım 7-8 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeye çalışıyor. Galatasaray'ın formülü ise transfer limitine takılmamak için sezon sonu kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonu...







