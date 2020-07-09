Galatasaray ilk kez Alanyaspor'a lig maçı kaybetti
Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. İki takım arasında oynanan sekizinci maçta Alanyaspor ilk kez kazanırken diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar altı galibiyet aldı ve bir mücadele ise eşitlikle sona erdi.
Galatasaray, Alanyaspor'a karşı Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynadıkları maçla birlikte ligde 8. kez karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibini ligde ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Söz konusu diğer müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.
Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA) -