Galatasaray ilk çeyrekte gol atamıyor

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de çıktığı maçların ilk 15 dakikasında tek bir gol dahi atamadı. Geride kalan haftalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran Sarı- Kırmızılılar, 16-30 dakikaları arasında 2, 31-45 arasında 2, 46-60 arasında 1, 61- 75 arasında 2, 76-90 arasında da 2 gol bulabildi. Böylece Cim Bom toplamdaki 9 golün 4’ünü ilk yarılarda, 5’ini ise ikinci yarılarda kaydetmiş oldu.

Son çeyrekte durduramıyor

Cim Bom’un gol yeme istatistiği de oldukça ilginç. Sarı-Kırmızılı ekip ligde bu sezon 8 gol yedi. İlk 30 dakikalarda kalesinde hiç gol görmedi. 31-45 arasında yediği gol sayısı da sadece 1. Yani ilk yarılarda kalesinde tek 1 gol gördü. 46-60 arasını da gol yemeden geçen Aslan, 61-75’te 2, 76-90 arasında ise tam 5 kez topu kendi filelerinden çıkardı. İlk yarılarda 1 gol yiyen Galatasaray, ikinci yarılarda kalesinde tam 7 gol gördü.



