Galatasaray ile Monaco arasında Falcao zirvesi

Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı yıldız forvet Radamel Falcao için kritik bir görüşmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un muhabirlerinden Nicola Schira'nın haberine göre Galatasaray yönetimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Monaco'nun yöneticileriyle Radamel Falcao transferi için bir araya gelecekler.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Falcao ile 5 milyon euro ve bonuslar ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı aktarılırken yapılacak görüşmenin ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.