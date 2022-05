Son dönemde ülkemizden Galatasaray ile adı anılan Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Elneny, sözleşme uzatma teklifi gelmesi halinde Arsenal'de kalmak istediğini belirterek,"Daha önce de söyledim, eğer Arsenal beni istiyorsa bu benim kulübüm, ailem ama bu benim kararım değil. 'Mo, seni istiyoruz' demelerini beklemek zorundayım. Buraya geldiğim ilk günden beri, bir aile gibi hissettim. Burada gerçekten böyle çalışıyoruz, çok güzel bir kulüp." sözlerini dile getirdi.

"Gurur duyuyorum"

Sezonun büyük çoğunluğunda forma şansı bulmakta zorlanan ancak son haftalarda takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Elneny, bu durum hakkında, "Ben her zaman inandım. İşimi yapıyorum, Mikel Arteta'nın da kararlarına saygı duyuyorum. O her zaman takım için doğru olanı yapar, buna inanıyorum. Thomas Partey ve Granit Xhaka gerçekten iyi oynuyorlardı ve iyi gidiyorlardı, açıklayacak hiçbir şey yoktu, anladım. Sadece hazır olmam gerektiğini biliyordum, takım olarak çalışıyoruz ve futbolda her şey bir saniyede değişebilir. Birdenbire oynamaya başladığında ve taraftarlar seni gördüğünde, iyi oynadığını hissettiğinde, kazandığında, bu değişimi hissediyorsun. Hakkımda iyi bir şey duyduğumda gerçekten gurur duyuyorum." dedi

2019-20 sezonunda ülkemizde Beşiktaş 'ta kiralık olarak görev yapan Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Bu sezon 15 maçta forma giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.