Galatasaray ile Hatayaspor ilk defa karşılaşacak

İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1’er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul’da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

5 haftadır kaybetmiyor

Aslan, Süper Lig’de oynadığı son 5 müsabakada rakiplerine kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Rizespor’u yenen Cim Bom, Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray son olarak sahasında Alanyaspor’a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Dış sahada daha iyi!

Süper Lig’de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 puan kazandı. Cim Bom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

5 oyuncudan 4’ü dönüyor

Milli maç arasında koronavirüs testleri pozitif çıkan ve karantina süreci sonrasında negatife dönen Arda Turan, Belhanda, Okan Kocuk ve Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak.







