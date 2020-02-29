Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 95 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 161 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka 0-0 tamamlandı.

İstanbul’daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 32-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan maçların 8’i de berabere sonuçlandı. İstanbul’daki maçlarda sarı-kırmızılılar 95 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 5 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

İSTANBUL (AA)



