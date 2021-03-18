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Galatasaray ile Fenerbahçe yarı final için karşı karşıya

FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, çeyrek finalin rövanşında yarı final bileti için İspanya'da karşı karşıya gelecekler.

18 Mart 2021, Perşembe 10:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe yarı final için karşı karşıya

FIBA Kadınlar EuroLeague'in çeyrek final rövanşında temsilcilerimiz Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, yarın İspanya’da karşı karşıya gelecek.

Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg’da oynanacak mücadele, TSİ 18.00’de başlayacak.

İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da galibiyetle ayrılırsa yarı final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekip, 16-18 Nisan’da düzenlenecek Dörtlü Final’de mücadele edecek.

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