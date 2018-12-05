Galatasaray ile Ankaragücü başkanları arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Beşiktaş maçının stadının değişmesi yönünde baskı gördüklerinden dert yanan Yiğiner, “Siz de bu sahada oynadınız, iki sakat verdiniz ama ağzınızı açmadınız” sözleriyle içini döktü.
Tartışmalı Kulüpler Birliği açıklaması sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı konuşmada yeni bir polemik başlatmıştı. Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner'in Galatasaraylı mevkidaşı Mustafa Cengiz'i aradığını hatırlatan Fikret Orman, “Neden?” diye sormuştu.
‘HAKLI ÇIKTIN' İTİRAFI
Mehmet Yiğiner, Beşiktaş maçının farklı bir stada alınması yönünde baskı gördüklerinden dert yandığı Mustafa Cengiz'e, “Siz de bizim sahamızda oynadınız. İki de sakat verdiniz ama ağzınızı açmadınız. Çok teşekkür ederiz. Maçın Afyon'da oynanmasına yönelik şeyler var. Baskı yapıyorlar. Eski fotoğrafları servis ediyorlar” dedi. Cengiz ise “Federasyon böyle bir şey yapmaz. Gönlünüzü ferah tutun” karşılığını verdi. Yiğiner'in korktuğu gerçekleşince Mustafa Cengiz bu kez “Haklı çıktın” diye geri aradı. (Sözcü)