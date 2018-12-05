Tartışmalı Kulüpler Birliği açıklaması sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı konuşmada yeni bir polemik başlatmıştı. Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner'in Galatasaraylı mevkidaşı Mustafa Cengiz'i aradığını hatırlatan Fikret Orman, “Neden?” diye sormuştu.

‘HAKLI ÇIKTIN' İTİRAFI

Mehmet Yiğiner, Beşiktaş maçının farklı bir stada alınması yönünde baskı gördüklerinden dert yandığı Mustafa Cengiz'e, “Siz de bizim sahamızda oynadınız. İki de sakat verdiniz ama ağzınızı açmadınız. Çok teşekkür ederiz. Maçın Afyon'da oynanmasına yönelik şeyler var. Baskı yapıyorlar. Eski fotoğrafları servis ediyorlar” dedi. Cengiz ise “Federasyon böyle bir şey yapmaz. Gönlünüzü ferah tutun” karşılığını verdi. Yiğiner'in korktuğu gerçekleşince Mustafa Cengiz bu kez “Haklı çıktın” diye geri aradı. (Sözcü)