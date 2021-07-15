Transfer döneminde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao, Ligue 1'e transfer oluyor. Spor Arena 'nın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu Strasbourg ile anlaşmak üzere...

Karagümrük, Nottingham Forest'tan 5 milyon Euro talep etmişti

Bir çok kulübün listesinde olan Ndao'nun transferi için Strasbourg'un büyük aşama kaydettiği belirtildi. Galatasaray'ın yanı sıra Sevilla, Olympiakos ve Napoli gibi önemli kulüplerle de anılan Ndao için Karagümrük, Nottingham Forest'tan 5 milyon Euro talep etmişti.

75 bin Euro'ya gelmişti

Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.