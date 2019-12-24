Galatasaray sezonun 16.hafta maçında Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-1 berabere tamamlamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin sezon boyunca yaşadığı sıkıntı yine nüksetmiş ve 2.yarı rakibine üstünlük kuramamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Fatih Terim'in ekibi sezon boyunca özellikle maçların ikinci yarılarında yani 46 ile 90+. dakikalar arasında rakiplerine skor anlamında üstünlük kuramadı.

Galatasaray ikinci yarı sonuçlarına göre düşme hattında

Galatasaray maçların ikinci yarı sonuçlarına göre bu sezon Süper Lig'de sadece Kayserispor'a karşı üstünlük kurdu. Galatasaray oynadığı 16 maçın sadece bir tanesinde 2.yarı skor olarak üstün geçerken dokuz maçı berabere tamamladı ve sekiz maçta ise rakiplerine karşı geride kaldı. Galatasaray bu alanda sadece lig sonuncusu konumunda bulunan Kayserispor'u geçebildi.









Süper Lig'de ikinci yarıyı skor olarak en az üstün tamamlayan takım

Galatasaray bu sezon sadece Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarı üstünlük kurdu. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Galatasaray daha sonra üç kişi eksik kalan rakibine karşı ikinci yarı 3-1 gibi bir skor yakalayıp maçı galip bitirmişti.

Oyuna sonradan giren oyunculardan tek gol katkısı: Adem Büyük

Galatasaray adına bu sezon oyuna sonradan girip gol atan tek oyuncu Adem Büyük oldu. Fatih Terim adeta kulübesinden hiç katkı alamazken Adem Büyük bu golü yine Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta son anlarda kaydetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde en az mesafe kat eden ikinci takım oldu

Galatasaray aynı zamanda bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında ikinci yarıları rakiplerine üstünlük kuramadı. Galatasaray'ın en büyük kaybı yine ilk yarısını 1-0 önde geçtiği Club Brugge maçında son anlarda yediği golle UEFA Avrupa Ligi biletini kaçırması oldu. Galatasaray grup aşamasında ortalama 105,1 km. mesafe değeri ile 32 takım içinde 31. sırada kaldı.





TOLGA KURU











