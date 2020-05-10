Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi ara verilmişti.

Salgının azalmaya başlaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir TFF yönetimi ile birlikte aldıkları kararı açıklamıştı ve herhangi bir problem yaşanmaması durumunda liglerin 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine Süper Lig'deki bazı kulüplerin yöneticileri ve teknik adamları açıklama bu ortamda maçların oynanmasının tehlikeli olabileceğini, hatta bazı futbolcuların oynamak istemediklerini kendilerine ilettiklerini söylemişlerdi.

Alınan bu karara verilen tepkileri Galatasaray ikinci başkanı Yusuf Günay eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Günay, şu ifadelerle tepki gösterenlere mesaj gönderdi:

COVID-19 nedeniyle ara verilen liglerin bazı Avrupa ülkelerinde başlama tarihi:

Almanya 15 Mayıs

Macaristan 23 Mayıs

Çek Cumhuriyeti 25 Mayıs

Polonya 29 Mayıs

Danimarka 29 Mayıs

Avusturya 30 Mayıs

Portekiz 30 Mayıs

İtalya 6-7 Haziran

İngiltere 8 Haziran

İspanya 15-28 Haziran



