Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de diğer ülkelerde olduğu gibi ara verilmişti.
Salgının azalmaya başlaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir TFF yönetimi ile birlikte aldıkları kararı açıklamıştı ve herhangi bir problem yaşanmaması durumunda liglerin 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.
Bu açıklama üzerine Süper Lig'deki bazı kulüplerin yöneticileri ve teknik adamları açıklama bu ortamda maçların oynanmasının tehlikeli olabileceğini, hatta bazı futbolcuların oynamak istemediklerini kendilerine ilettiklerini söylemişlerdi.
Alınan bu karara verilen tepkileri Galatasaray ikinci başkanı Yusuf Günay eleştirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Günay, şu ifadelerle tepki gösterenlere mesaj gönderdi:
COVID-19 nedeniyle ara verilen liglerin bazı Avrupa ülkelerinde başlama tarihi:
Almanya 15 Mayıs
Macaristan 23 Mayıs
Çek Cumhuriyeti 25 Mayıs
Polonya 29 Mayıs
Danimarka 29 Mayıs
Avusturya 30 Mayıs
Portekiz 30 Mayıs
İtalya 6-7 Haziran
İngiltere 8 Haziran
İspanya 15-28 Haziran
https://twitter.com/yusuf_gunay/status/1259220536405745665