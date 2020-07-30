Mert Hakan Yandaş'ı 4 milyon TL imza parasını yatırmadığı için Fenerbahçe'ye kaptıran G.Saray, kaçan bu transferden ders alıp adımlarını sağlam attı. Genç oyuncular Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, erken davranıp toplam 4 milyon TL'lik imza parasını ödedi.

Fenerbahçe iki oyuncuyla da ilgilenirken, sarı-lacivertlilerin ilk planda kiralık göndermeyi düşündüğü Kerem, A Takım garantisi alınca Galatasaray'ı tercih etti. 24 Erzincanspor'u 2. Lig'e çıkaran 21 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parası verilecek ve 4 yıllık maliyeti 10 milyon TL'yi geçmeyecek.

FATİH TERİM'İN JOKERLERİ OLACAKLAR

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan'ın da yeni durağı Florya oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusuna 2 milyon TL imza parasının yanında 3 milyon TL'ye yakın yıllık ücret ödeneceği öğrenildi. Geride kalan sezonda kulübeden hiç skor katkısı alamayan Fatih Terim'in yeni jokerleri Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürkoğlu olacak. İki oyuncu da hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU

24 Erzincan forması altında 28 maçta 17 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta gol kralı olmayı başardı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Kariyeri boyunca alt yaşlarda 45 kez Milli olan Oğulcan Çağlayan, çeşitli takımlarda 181 maçta 26 gol attı ve 21 asist yaptı.