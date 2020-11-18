Galatasaray idmanında iki eksik!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama’nın ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.