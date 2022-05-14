Galatasaray için Walter Benitez hakkında flaş iddia

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in kalesini koruyan Walter Benitez hakkında flaş iddia... Fransız basını, 29 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray ile görüştüğünü yazdı. Bu sezon 14 maçta gol yemeyen Arjantinli'nin de İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Ayrıca haberde, şimdiden Sarı-Kırmızılı ekibin efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı ve gelecek sezon eldivenlerin Benitez'e teslim edileceği belirtildi.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

2016'dan beri Nice'te forma giyen ve bir senelik daha sözleşmesi olan Benitez'in kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı da bildirildi.