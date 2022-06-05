Galatasaray için transferde Alexis Sanchez iddiası!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geriden bırakan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A'da şampiyonluğu Milan'a kaptıran Inter, Paulo Dybala transferini bitirebilmek için Alexis Sanchez ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Şilili yıldız futbolcu ile yakından ilgilendiği haberin detaylarında yer alırken, La Liga ekibi Sevilla'nın da devrede olduğu ancak henüz resmi bir girişimin bulunmadığının altı çizildi.

Yıllık 7.5 milyon Euro

Alexis Sanchez'in Inter'den yıllık 7.5 milyon Euro gibi yüksek bir maaş aldığı belirtilirken, İtalyan ekibinin Dybala transferi için bütçesinde boşluk yaratması gerektiği ve bu nedenle futbolcunun menajeri Fernando Felicevich ile ayrılık konusunda görüşmeye hazır olduğu aktarıldı.

Önceliği La Liga

Bir diğer İtalyan basını Tuttosport'ta yer alan habere göre ise Alexis Sanchez'in önceliğinin La Liga olabileceği öğrenildi.

2020'den bu yana Inter forması giyen 33 yaşındaki Şilili futbolcu, bu sezon 39 maçta forma giydi ve 9 gol, 5 asistlik performansa imza attı.



