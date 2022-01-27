Galatasaray için sürpriz iddia: Josuha Guilavogui

Süper Lig 'deki kötü gidişata son vermek isteyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta sahya takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekibin Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen 31 yaşındaki Fransız futbolcu Josuha Guilavogui'yi gündemine aldığı iddia edildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Wolfsburg'tan Joshua Guilavogui'yi transfer etmek istiyor. Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun da istediği futbolcunun transferinde Sarı-Kırmızılı ekibin bir adım önde olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtilenler arasında yer aldı.

7 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Guilavogui, bu sezon Wolfsburg'ta 21 maçta görev aldı ve takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







