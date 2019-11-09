Galatasaray için son fırsat

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilecek ara öncesi son kritik sınavına bugün çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Sumudica yönetiminde iyi bir sezon çıkaran ligin yeni temsilcisi Gaziantep karşısında 3 puan arayacak. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’den 6 gol yiyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Cim Bom için, Gaziantep deplasmanı tam anlamıyla ‘son çıkış’ olarak görülüyor. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen, ancak deplasman maçlarında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray’da, 3 puandan başka bir hesap yapılmıyor. Zira milli ara sonrasında da Galatasaray’ı çok zorlu bir fikstür bekliyor.

Üst üste kritik maçlar

Aslan önce Başakşehir’i sahasında konuk edecek. Ardından Trabzon deplasmanına gidecek. Sonrasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’ın, üst üste Brugge ve PSG’yle de çok kritik karşılaşmaları var. Sarı- Kırmızılı ekibin her iki kulvardaki kaderi de işte bu zorlu fikstür sonrası netleşecek gibi görünüyor.

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