Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı, sonrasında ise taraftarının önünde PSG ve Real Madrid’e 1-0’lık skorlarla mağlup oldu. Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın umudu ise halen sürüyor. Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım’da Madrid’e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım’da Brugge’u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

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Real’i bekleyecek...

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.

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