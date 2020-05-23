Galatasaray için Onyekuru transferinden çekildi iddiası!

Galatasaray; geçtiğimiz sezon Everton'dan, devre arasında ise Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu sezon sonunda ise yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Yunanistan basınından SportDay, bugün ise ilk sayfadan Onyekuru'ya ilişkin bir haber yayınladı ve Galatasaray'ın oyuncunun transferinden çekildiğini belirtti.

Galatasaray'ın transferi 5 milyon Euro'ya bitirmek istediği ve bunun Monaco tarafından kabul edilmediği belirtilirken ibrenin ise Olympiacos'a döndüğü aktarıldı.

Olympaicos Teknik Direktörü Pedro Martins'in ısrarla istediği Nijeryalı oyuncunun transferinde avantajlı konuma gelen Yunan ekibinin, transferi yaz aylarında bitirmek istediği belirtilmekte.



