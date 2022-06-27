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Galatasaray için Matias Vargas iddiası! 5 milyon Euro'luk teklif

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı ekibin, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas ile ilgilendiği ve bonservisi Espanyol'da bulunan futbolcu için 5 milyon Euro'luk teklif yapabileceği iddia edildi.

27 Haziran 2022, Pazartesi 19:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray için Matias Vargas iddiası! 5 milyon Euro'luk teklif

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirilmesinin ardından Galatasaray 'da tüm gözlere transfere çevrilmiş durumda. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı ekip için Matias Vargas iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını ElDesmarque'de yer alan habere göre bu yaz kadrosunda köklü değişikler yapmaya hazırlanan Espanyol'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Matias Vargas.

Galatasaray iddiası

Haberin detaylarına göre takımdan ayrılması gündemde yer alan Arjantinli futbolcuyla Galatasaray ilgileniyor ve Sarı-Kırmızılı ekip 5 milyon Euro'lukbir tekli sunabilir.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da etkili performanslara imza atan 25 yaşındaki futbolcu 38 maçta 5 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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