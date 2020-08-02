Galatasaray için Kaan Ayhan transferinde son fırsat

Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor... Milli savunma oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılı kulübün, Fortuna Düsseldorf'un hesabına 2 milyon Euro'luk çıkış maddesini yatırıp transferi tamamlaması gerekiyordu. Ancak Maicon'un satışı gecikince, para kulübün kasasına girmedi ve Almanlar'a gönderilemedi. 31 Temmuz itibarıyla serbest kalma maddesi hem Kaan Ayhan hem de Kenan Karaman için sona erdi ve sıkıntılar başladı. İtalyan kulübü Sassuolo, vakit kaybetmeden devreye girdi ve oyuncunun bonservisi için Fortuna Düsseldorf ile anlaştı. Hatta Kaan'ın da teklife evet dediği ve tarafların ön protokol yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray Yönetimi, Alman kulübüyle iletişim kurdu ve "Bayram nedeniyle ödemeyi yapamadık, para pazartesi günü hesabınızda olacak" mesajını yolladı.

İtalyanlar'ın iddiası başka

Galatasaray'a yakın kaynaklar, Düsseldorf cephesinin bu duruma anlayış gösterdiğini ve Kaan Ayhan'ın da baskısıyla Sarı-Kırmızılı kulübe son bir fırsat daha tanıyacağını belirtiyor. Yani yönetim, yarın 2 milyon Euro'yu Düsseldorf'un hesabına geçerek transferi tamamlayacak. Ancak İtalyan kaynaklar bunun tam tersini savunuyor. Artık bu operasyonda Galatasaray'ın hiçbir önceliğinin kalmadığını, Sassuolo'nun tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek işi bitirdiğini ve transferin çok kısa süre içinde resmiyete döküleceğini öne sürüyor. Bu da demek oluyor ki, Galatasaray Yönetimi'ni oldukça zorlu bir pazartesi günü bekliyor.

Metin Karabaş







