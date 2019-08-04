Galatasaray için Jerian Grant iddiası

Yeni sezonda da ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil edecek olan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğ﻿﻿a Sigorta'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosuna bir oyun kurucu takviyesi yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim Jerian Grant oldu.

Nikos Varlas'ın haberine göre 26 yaşındaki oyun kurucu, Galatasaray'a önerildi.

NBA'de New York Knicks, Chicago Bulls ve Orlando Magic formaları giyen Grant, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Zach Auguste ile kolejde Notre Dame forması giymişti. Bu nedenle Grant'in Avrupa'daki ilk durağının Galatasaray olabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın ise Jerian Grant ile NBA tecrübesi olan bir başka oyun kurucu arasında tercih yapması bekleniyor.



