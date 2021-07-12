Galatasaray için Gedson Fernandes iddiası

Galatasaray 'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'in transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Joao Mario'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Benfica'nın Gedson Fernandes'in takımdan gitmesine izin verecek. Fernandes'in Galatasaray dönebileceği belirtilen haberde Fatih Terim ile Benfica Başkanı Rui Costa'nın yıldız futbolcunun transferi için görüşme halinde olduğu ifade edildi.





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18 maçta 4 gole katkı yaptı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı kırmızılı kulüpte kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, Süper Lig ve Türkiye kupası olmak üzere toplam çıktığı 18 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.