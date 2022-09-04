Galatasaray için flaş transfer iddiası: James Rodriguez
Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Kolombiyalı yıldızın ülkesinden LA10 adlı site, Sarı-Kırmızılılar'ın, 31 yaşındaki futbolcu için çalışma başlattığını duyurdu.
Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerin formasını giyen James Rodriguez'in, Katar'dan ayrılmak istediği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Edinson Cavani transferini duyuran Valencia'ya adeta açık mesaj gönderen, 'Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanan Kolombiyalı futbolcu için ülkesinden flaş bir iddia geldi.
Şartlar soruşturuluyor
LA10 adlı site, Galatasaray 'ın, 31 yaşındaki yıldız için devreye girdiğini yazdı. Transfer için şartları soruşturan Sarı-Kırmızılılar'ın, James için çalışma başlattığı kaydedildi.
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Olası teklife sıcak
Avrupa futboluna dönmek isteyen başarılı oyuncunun olası bir resmi teklife sıcak bakması beklenirken, Aslan'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
15 maç, 7 gol, 5 asist
Geçen sene Everton'dan 8 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, 15 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performansıyla klasını konuşturdu, farkını ortaya koydu.