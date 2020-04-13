Galatasaray için bomba transfer! Mario Balotelli...

Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle futbolun oynanamadığı günlerde Sarı-Kırmızılılar boş durmuyor, kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sezon sonunda Florin Andone'nin, Brighton'a dönecek olması nedeniyle forvet arayışı içerisinde olan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Çizme basının yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Brescia'da görev yapan Mario Balotelli'nin, Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini öne sürdü.

Raiola getirmek istiyor

Haberde, İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle menaceri Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye, Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. Seçenekler arasında Galatasaray'ın da olduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun en çok Aslan'ı istediği belirtildi.

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Brugge'den dönecek

Galatasaray'ın ise henüz böyle bir girişiminin olmadığı öğrenildi. Sezon sonunda Mbaye Diagne'nin, Club Brugge'den dönecek olması adeta Cim Bom'un elini kolunu bağlıyor. Senegalli oyuncunun satılması durumunda ise Balotelli için bir harekât olabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız oyuncu, Brescia'da bekleneni veremedi. Çıktığı 19 maçta sadece 5 gol atan Balotelli hayal kırıklığı yarattı.

Metin Karabaş



