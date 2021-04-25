Galatasaray her saniye gol aradı, 3 puana uzandı!

Trabzonspor beraberliğiyle zirve yolunda avantajı kaybeden Galatasaray, Antalyaspor sınavına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İlk düdükten itibaren oyunu rakip alana yıkarak gol arayan Galatasaray, ilk yarıda rekor kırarak tam 12 şut çekti ancak ağları havalandıramadı. Boffin 5 kurtarışla yıldızlaşırken, ikinci devrede de benzer bir senaryo yaşandı. Aslan bastırdı, Belçikalı kaleci direndi...

Baştan sona tek kale...

Podolski'nin kırmızı sonrasında Terim riskleri alarak Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı. Tek kale oynanan maçta Aslan her saniye gol aradı. Sarı Kırmızılılar aradığı golü 77'de Mohamed'in ayağından buldu. Baştan sona tek kale oynadığı maçta adeta duvarı delen Galatasaray çok kritik 3 puan alarak, yoluna devam etti.

Galatasaray'dan büyük üstünlük

Galatasaray'dan, sahasında Antalyaspor'a büyük üstünlük... Dün deplasmandan galibiyet çıkaran Cim Bom, Akdeniz ekibine konuk olduğu son 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan bu maçların 5'ini kazanırken, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapattı.



