Galatasaray her saniye gol aradı, 3 puana uzandı!
İlk yarıda 12 şut atan Galatasaray, Ruud Boffin'i geçemedi. Galatasaray, Lukas Podolski'nin kırmızısı sonrası riskleri alarak adeta her saniye gol aradı. Belçikalı kaleci dirense de 77'de Mohamed'in sayısına engel olamadı, 90 dakika sonunda 1-0'lık skorla Galatasaray kazandı.
Trabzonspor beraberliğiyle zirve yolunda avantajı kaybeden Galatasaray, Antalyaspor sınavına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İlk düdükten itibaren oyunu rakip alana yıkarak gol arayan Galatasaray, ilk yarıda rekor kırarak tam 12 şut çekti ancak ağları havalandıramadı. Boffin 5 kurtarışla yıldızlaşırken, ikinci devrede de benzer bir senaryo yaşandı. Aslan bastırdı, Belçikalı kaleci direndi...
Baştan sona tek kale...
Podolski'nin kırmızı sonrasında Terim riskleri alarak Mohamed ve Arda'yı oyuna aldı. Tek kale oynanan maçta Aslan her saniye gol aradı. Sarı Kırmızılılar aradığı golü 77'de Mohamed'in ayağından buldu. Baştan sona tek kale oynadığı maçta adeta duvarı delen Galatasaray çok kritik 3 puan alarak, yoluna devam etti.
Galatasaray'dan büyük üstünlük
Galatasaray'dan, sahasında Antalyaspor'a büyük üstünlük... Dün deplasmandan galibiyet çıkaran Cim Bom, Akdeniz ekibine konuk olduğu son 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Aslan bu maçların 5'ini kazanırken, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapattı.